桃園市1名男子日前遭竊破百萬木製工藝品、黑檀木神桌，連監視器主機都被搬走。趕緊向警方報案，但員警發現竟是49歲李姓熟人所為，在李男家中找到失竊物品外，也發現海洛因及安非他命，依毒品、竊盜罪嫌送辦。

據了解，該男子和李男認識已久，平常都會一起聊天。無業的李男得知男子有錢，還有倉庫專門擺放蒐藏木藝品、神桌，價值更超過百萬元。因此趁李男不在時，爬窗入內，直接開門將東西搬走。因擔心李男認出，監視器主機也一併搬走。

男子發現遭竊，在8日報案，警方循線追查，並請男子指認，他看到照片才驚覺竊嫌身分竟是熟識已久的49歲李姓男子，警方11日傍晚前往搜索，屋內查扣失竊之木製工藝品、黑檀木神桌等贓物30餘件，另查獲毒品海洛因及安非他命，員警立即將李男及另名涉案43歲陳姓男子與另兩名友人帶回所內釐清案情，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。