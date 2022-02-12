昨天民眾黨質疑政府對物價上漲治標不治本，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬批「見樹不見林」，民眾黨立委蔡壁如委員質疑「幹話治國」；鄭運鵬今表示，這幾年如果民眾黨柯主席稱幹話治國第二，沒人敢稱第一，這一點小弟在此謝過。

鄭運鵬說，昨天一說完，也被台北市長柯文哲指「不知道我唸哪一本經濟學教科書」。

鄭運鵬今受訪強調，他願提供逐字稿和記者會直播連結提供民眾黨朋友參考，不閃不躲；從政，大家互相漏氣求進步，大丈夫、沒問題！

他說，物價上漲同時會帶動薪資上漲，薪資上漲也會帶動物價上漲。今年元旦開始，基本工資已經調漲，月薪從2萬4千元調整到2萬5千2百50元，時薪從160元調整到168元。總統與行政院也帶頭呼籲民間企業也跟軍公教調薪4％，除了物價之外，薪資上漲對國人來說是正面訊息。

他表示，民眾黨質疑治標不治本，「我們必須講也不能見樹不見林」。