現場有大量易燃物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

環保局人員在場監測。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市小港區北林路南區資源回收廠的細分選廠，12日凌晨1時許發生火警，消防局獲報後立即出動人員搶救，到達時已有火煙冒出，立即佈署水線迅速搶救，所幸無人員傷亡。環保局也到場進行環境監測，起火原因由火調人員調查中。

高雄市環保局位於小港區南區資源回收廠的細分選廠2日凌晨1時許不明原因起火燃燒，現場濃煙瀰漫，消防局獲報後出動16車39人前往搶救，由於廠內堆積大量紙類、塑膠類等可燃物，火勢一發不可收拾，經消防人員奮力搶救後，搭配山貓、怪手及水線搶救，於2點35分熄滅後，仍持續於現場控制火勢，初估燃燒面積約500平方公尺。

環保局人員也到於該廠下風處進行環境監測，凌晨5時25分於事故點東南方300公尺處進行量測，未測得甲烷、一氧化碳、氨氣和硫化氫，揮發性有機化合物測得1.3 ppm；總懸浮微粒0.712 mg／m3、PM10為0.712 mg／m3及PM2.5為0.705 mg／m3，並架設FTIR來偵測環境汙染狀況，監測結果無明顯異常。

環保局環境衛生管理科長蘇皇信表示，懷疑是資源回收物夾雜瓦斯罐、鋰電池才會自燃，但起火源因仍待消防局火場調查釐清，也將加強細分選場監督管理改善。環保局呼籲，在回收高壓瓶罐，如：瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐、打火機、電池等，務必將罐中的殘氣完全排出後，再進行回收，並提醒清潔隊員有高壓瓶罐、易燃物回收物，以利清潔隊員分類處理，避免悶燒情形發生。