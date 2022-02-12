「千萬別給『冰墩墩』脫衣服，因為⋯⋯它會變成⋯⋯胖墩墩」「我是『穿衣顯瘦脫衣有肉』的『冰墩墩』」⋯⋯「冰墩墩」粉絲們在各種「沉浸式穿衣」失敗，「冰墩墩」成了「胖墩墩」後，開始尋求專業指導「怎麼穿上衣服完好如初」。這是一門目前無法用機器替代的技術活。

香港《文匯報》報導，在福建晉江一家2022年北京冬奧會特許商品生產企業的工廠裡，工人為記者示範給「冰墩墩」「穿衣」的小技巧，即使技術熟練，也得需要大約一分鐘時間。

「第一步：先給墩墩『瘦身』。雙手握住公仔，將公仔對摺；第二步：墩墩入殼，腳先入，確認尾巴到位；第三步：把墩墩臉按進殼，將手、耳朵等套到位；第四步：調整，捏捏揪揪再拍拍；這樣墩墩就鼓起來能站立起來了。」工人王大叔一邊演示詳細的「穿衣」教程，一邊表示，「穿衣」動作看似簡單，但剛開始他給一個「冰墩墩」穿衣也花了十幾二十分鐘。

★外殼採食品級矽膠材料

「做了近三十年公仔玩偶，第一次碰到矽膠跟毛絨結合。」指着一堆堆等着穿上矽膠殼外衣「冰墩墩」公仔，晉江工廠的陳緒建經理表示，冬奧會吉祥物設計效果圖出來後，研發團隊根據組委會對吉祥物的要求反覆試驗了很多原材料。

「我們做了一款壓克力的外殼，送審時因易碎、有安全隱患被推翻。」選來選去，他們最後認為矽膠比較柔軟，從安全角度鎖定食品級矽膠材料，與嬰兒奶嘴的材質相同，通過網上查詢找到廣東東莞的硅膠生產企業，進行授權委託生產。

「我們研發團隊有做模具和注塑生產的技術優勢，我們派出技術人員入駐東莞矽膠生產公司，一起協作研發出了『冰墩墩』的矽膠殼。」陳緒建說。

針對有好奇心重的民眾自行拆掉「冰墩墩」硅膠殼後，很難將其復原問題，晉江工廠總經理連海安表示，冰墩墩的外殼與公仔都經過反覆打磨才最終定版，為了呈現最完美的形態，大小、重量等都有嚴格的比例，所以組裝需要由專業、熟練的工人掌握技巧地完成，最好不要隨便拆卸「冰墩墩」外殼。

★原料缺貨料月中緩解 消費者可望實現「冰墩墩」自由

生產一個完整的「冰墩墩」除涉及布料的剪裁、縫製、內部填充物、公仔眼睛等多個環節外，還需要彩盒廠、硅膠廠、紙箱廠、印刷廠等各個環節的配合。

「目前矽膠殼缺貨，15日開始工廠出貨就會步入正軌，大家都會有『墩』的。」連海安表示，工廠7日開工當天就收到50萬隻「冰墩墩」訂單，現在已經漲到了100萬隻。即使員工24小時輪班也要生產一個月。

連海安表示，「目前奧組委已通知暫停冬奧會贊助商的特許商品生產，全力以赴保證北京冬奧會吉祥物生產供應，讓『墩迷』們早日實現『冰墩墩』自由。」

這家由港商投資的玩偶生產企業不僅生產「冰墩墩」、「雪容融」吉祥物，還生產冬奧會吉祥物抱枕、暖手抱枕、掛件等手辦及周邊產品。早在2004年，該晉江工廠就是雅典奧運會吉祥物指定供應商，此後亦是2008年奧運會、2012年倫敦奧運會吉祥物的指定供應商。