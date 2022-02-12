白宮今(12日)公布印太戰略報告，其中一段內容提到將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包含支持台灣自衛，以確保台灣人民能依循其意願和最大利益，和平決定未來的環境等等。對此，中華戰略學會研究員張競今在臉書提出四點分析，並強調我們不是活在他人所表述隻字片語之中，勿因白宮政策文件文字意涵而隨之悲喜，畢竟我們要自立自強來為本身未來奮鬥。

張競在臉書表示，白宮該份報告基本上是立場宣示，勾勒政策原則與構想，限於篇幅並未詳述行動方案，當然大家不免還是要問，那些段落提到Taiwan？全文共計4段8處；他對此提出四點基本看法，第一，第一段涉台文字以growing pressure on Taiwan表述，算是持平，但也顯現出拜登政府謀士對於兩岸情勢之認知；第二，第二段涉台文字分別列出alliances以及partners，親疏有別，吾人必須識相明理，不要亂往臉上貼金。

另外，張競提到，第三，第三段涉台文字有三點要思考，首先要搞清楚the wishes and best interests是由誰來定義，其次是如何定義Taiwan’s people，最後是要注意白宮顯然是刻意避免用Taiwanese該詞，其他部分歷來美國政府已重覆多次，並無新意；第四，第四段涉台文字則是要思考including across the Taiwan Strait與為何不是用including Taiwan？這其中差別何在？其實回過頭去看第三段涉台文字中有提到Taiwan’s future is determined peacefully，或許會有點想法。

最後，張競表示，要先承認解讀美國政策聲明，從表面text到理解其context，然後掌握其subtext，這個不是他所具備之學術專長，但還是要強調我們不是活在他人所表述隻字片語之中，勿因白宮政策文件文字意涵而隨之悲喜，畢竟我們要自立自強來為本身未來奮鬥。否則仰人鼻息，國際談判丟盔棄甲，單方面莫明其妙讓步，結果什麼東西都沒換來，那不是很蠢嗎？