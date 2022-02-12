桃園市政府青年事務局為活絡創新創業生態圈，結合仙人掌創業服務的資源與技術，於2021年10月至12月間，以實體及線上直播的方式，規劃了一系列「未來CEO創新創業講堂」，分別為24場大師講堂與12場聯合講座，一共36場的課程，內容精實易懂，並著重探討新時代數位科技議題，針對「AI人工智慧、物聯網、3R(AR、VR及MR) 虛擬技術、5G時代」，也更進一步向三大應用面「生活服務、行銷媒體、智慧城市」作主題延伸。

為期3個月的「未來CEO創新創業講堂」，吸引了25485位年輕夥伴，與我們一起探索科技應用議題！也很榮幸邀請到曼都集團、狂點軟體、光禾感知……等知名跨國企業，引領線上線下的夥伴們一起遨遊、探索未來的趨勢科技，在大師的帶領下，從基礎觀念到實務應用一次到位，再從國際趨勢到多元化的應用面向，豐富的內容絕對滿足大家對新科技的好奇心！

在大師講堂中，光禾感知科技的王友光執行長，在現場與大家分享關於「未來式元宇宙利器」！光禾感知從2017年創立至今穩固其研發技術，更是日媒評鑑前100名能夠改變世界的企業，王友光執行長表示，XR是O2O智慧運用串接實體與數位的關鍵一哩，虛擬實境將是未來科技趨勢，實務應用勢不可當，光禾感知則已將技術實現，包含運用3D視覺結合AR技術，實現空間虛實整合的智慧展覽；或將運動賽事與XR整合，打造智慧球場；更於2019東奧前哨戰中，打造 AR 虛擬實境，總統蔡英文戴上智慧眼鏡實際體驗後，對身歷其境的技術感到相當驚訝；另外也針對基隆百年建築場域打造了AR城市導覽體驗，透過手機即可看到完整資訊，更用心的加入虛擬互動小遊戲與小彩蛋。王友光執行長表示，元宇宙就是虛實整合的極致，然而世界對於元宇宙的想像至今還未有統一標準定義，但只要以開放的心態與時俱進，將來便會自然梳理出一個主流。

未來 CEO 創新創業講堂──「品牌轉型＆AI 智能&數位行銷」。（圖／仙人掌協會提供）

而在聯合講座中，邀請到曼都集團的賴淑芬董事長、堅兵智能科技的黃文雄總經理，以及禾力科技的蔡耀仁執行長，來與大家分享關於「品牌轉型＆AI智能&數位行銷」！曼都集團成立至今55年期間，持續觀察社會脈絡動向、與時俱進，將創立初期的經營理念傳承延續，並發覺到創新科技已成未來趨勢，便從堅兵智能科技與禾力科技分別引進「美髮沙龍智慧魔髮鏡」與「頭皮檢測技術」，運用數位科技將老字號品牌注入創新技術，其中包含透過辨識消費者性別年齡資料投放廣告，並收集、分析觀看率與追蹤成效等關鍵數據，達到精準行銷的自動辨識人臉技術；以及可模擬染髮效果的AR染髮應用工具，以直觀的呈現方式，協助消費者進行選擇，有效降低溝通成本；另外，還有運用AI智慧監測與大數據，找出頭皮皮脂、皮屑和堵塞的情形的頭皮檢測應用，堅兵智能黃文雄總經理提醒大家，頭皮老化速度是臉皮的3倍、身體的1倍，當注重皮膚保養時，也不能忽略頭皮保養，而最後，分析報告會傳送給消費者，同時根據頭皮狀況介紹相關產品、提供解決方案，達到再行銷的目的。

主辦單位仙人掌創業服務擁有廣大嚴選企業教練群，將持續推出優質資源輔導及講座課程，與新創夥伴們一同茁壯成長，放眼世界，築夢未來。