一名男子婚後與妻子生下一起，但妻子控訴，兒子出生後，丈夫就未再拿過一毛錢撫養家庭，而且還經常在外偷吃，氣得妻子搬家分居。但事後她發現丈夫竟然在臉書上宣布與小三同居，甚至一起拍婚紗照，最後生下一女，終於讓她大爆發怒向法院提告，新北地院日前判決二人應賠償25萬元精神撫慰金，可上訴。

根據判決書記載，正宮向法院提告控訴，她與丈夫於民國93年6月27日結婚，婚後育有一子。但是丈夫在兒子出生後就未給付扶養費，且屢次外遇，都靠她擔任工廠生產線作業員，每月約3萬元薪水勉力持家，讓她一氣之下，於107年7月底離家分居。

未料她在109年4月間發現丈夫再次有外遇，且其外遇對象已懷孕，而丈夫卻公然在臉書上表示，兩人於已經在109年1月26日已開始同居，而且兩人更高調出雙入對，甚至帶小三拜訪親友、參加親友聚會。

讓正宮無法接受的是，丈夫更帶著小三一起去拍攝婚紗照，且小三在109年11月份產下一女。正宮認為，丈夫已違反婚姻忠誠純潔之義務，小三顯已侵害配偶權，且情節重大，導致她精神上受創甚鉅，原復發之重度憂鬱症亦遲遲無法好轉，應得請求慰撫金100萬元。

法官認為，被告二人於109年1月26日起同居，且外遇女子於109年11月7日產下一女之事實，足見兩人對於原告侵權行為，不但行為違法，且令正宮精神上感受痛苦，已干擾或妨害維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之權利等情節重大。判決二人應賠償25萬元精神撫慰金，可上訴。