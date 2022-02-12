民進黨昨天由蔡英文總統在官邸召開選對會，針對年底九合一大選的概況與部署進行召開選對會；針對台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市長提名，及屏東縣長初選有初步共識；民進黨立委許智傑表示，競爭激烈的選區如屏東也要儘快完成整合，避免黨內競爭過度讓國民黨有機會獲得漁翁之利。

許智傑指出，這次總統有協調徵召的權力，但還是會以民調等基礎去協調，地方選舉對民進黨絕對是場硬仗。

他說，支持總統的主張，加速整合儘快決定人選，競爭激烈的選區如屏東也要儘快完成整合，避免黨內競爭過度讓國民黨有機會獲得漁翁之利，才能在九合一大選開出紅盤。

民進黨選對會昨天做出兩點決議，針對台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」；並於2月底前向選對會完成報告後，由選對會提報中執會進行提名。

至於屏東縣長選舉，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且已經有相當準備，故宜儘速辦理初選作業。初選時程部分，則在徵詢相關意見後，提交中常會決議辦理。