政府理應保障勞工權益，但用全國一致的方式，替勞工決定退休基金投資模式、每月加班時數上限，其實未必符合所有勞工利益。

退休金投資自主 加速開放勞退自選平台

「剛出社會薪水比較低，連自己生活都不太夠，沒法自提退休金；升職加薪那天，我馬上去找人資說要自提6％，沒想到她說：『先不要急，你把錢拿去投資，搞不好還賺得比較快。』」40歲的軟體工程師詹姆士，一直想趁年輕累積儲蓄，讓退休生活更有保障，但他對金融商品了解不深，只想得到最保守的方式：自提薪資存入個人退休金帳戶。

恰好在同事勸他尋找投資標的時，他看見金管會邀集專家規畫的「好享退」專案廣告，主打只要連續扣款24個月，就能享受免手續費與超低經理費優惠。

「政府主導的基金，績效不會太差吧？」投資初學者詹姆士就這麼決定報名專案，從平台挑選兩檔「積極型」商品，每月扣款兩萬元，2021年底，兩檔基金累積報酬率一度超過20％；今年初全球市場震盪使基金淨值縮水，但報酬率仍有10％以上。

雖然投資退休基金頗有斬獲，但詹姆士發現，勞工自願提撥進退休金專戶的6％薪資，報稅時可以從個人薪資收入中扣除，他在好享退專案中購買的定期定額退休基金，則沒有節稅優惠，「就算政府操盤的退休基金績效沒那麼好，但加上自提薪資扣除的稅金，算下來也未必比民間基金差，所以我在考慮要不要減少基金，轉成自提退休金。」

「最理想的情況，當然是由政府提供不同種類的退休基金商品，讓我們這些勞工自由選擇，又可以節稅。」詹姆士下了結論。

「好享退」基金報酬表現佳

根據《勞退條例》，勞工與雇主每月提撥的退休金，名義上會儲存在勞保局設立的勞工退休金個人專戶，但實際上會進入「退休基金」這個大池子，由勞動基金運用局負責操作投資；政府保障基金運用收益不會低於銀行「兩年期定存利率」（目前利率行情為略高於1％），如果收益未達標，將由國庫出錢補足。

根據勞動基金運用局公布資料，新制勞退基金過去兩年的收益率分別為9.65％、6.94％；過去10年，整體勞動基金平均報酬率為5.85％，表現相當穩定。但這樣的績效，與「好享退」平台上的民間商品相比，並不突出，例如「國泰2049目標日期組合基金」即使算進過去兩個月的市場震盪，近兩年累積報酬率仍達27.36％；「安聯積極型」近兩年累積報酬率也有17.64％。

「退休基金不應該只有一種選擇，每個人依職涯階段與風險耐受度的差異，可以做不同的投資布局，長期績效才會高。剛進職場的年輕人，還有很長時間讓退休金增值，可以先買積極型商品；接近退休的資深勞工需要讓退休金保值，可以選擇接近定存的保守型商品。」政大商學院教授、中華民國退休基金協會理事長王儷玲解釋「勞退自選投資」的效益。

勞動基金自選倡議聲浪高

《今周刊》2018年執行的調查顯示，若開放可選擇自己投資管理退休金，有63.7％勞工願自行參與提撥；有近6成勞工贊成未來開放「不保證投資收益」投資標的，由投資人自負盈虧。當被提示包括美國、香港在內的許多國家，勞工退休基金都交由勞工自行投資管理後，更有71.9％勞工，支持在保留政府管理的保障收益基金之外，可以開放勞工自選投資標的。

王儷玲強調，「開放勞退自選投資」的核心精神，是在現行制度以外，提供勞工更多元的選擇，若擔心自負盈虧可能蒙受損失的勞工，依舊可以選擇維持現狀，將退休基金交由勞動基金運用局管理，享有銀行兩年期定存利率的收益率保障。

對勞工而言，未來能從勞保基金中領到多少老年給付，充滿不確定性，較能操之在己的個人勞退專戶，相形之下更重要。保障勞工退休生活，政府應加速修法開放勞退自選投資平台，而非以低於市場水準的保障收益，剝奪勞工自由選擇的權利。