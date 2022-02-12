《環球時報》美國政治新聞網站10日報導，英國首相強森正計畫重啟已擱置多年的對華經貿會議，希望與中國形成更緊密的經貿關係。英國國際貿易部正在負責組織與中國政府開展2018年以來的首次高層部長級對話。報導稱，該決定有可能引發保守黨議員的強烈反對。

據報導，英國政府官員正在討論在今年舉行中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO）會議。英中兩國之前每年都舉行此類會議，直到2018年兩國關係因涉港問題惡化。一名政府官員表示，目前正是強森本人在私下推動英中雙方重啟對話。有關會議通常由英國國際貿易大臣和中國相關官員以及更多級別較低官員參加。

報導稱，英國政府還計畫在今年與北京重啟第二對話管道。英國財政大臣蘇納克已要求官員恢復中英經濟財金對話，英中兩國自2019年以後就沒有舉行過這項重要貿易會議。

據新華社此前報導，中英雙方已同意在2022年適時舉行第十一次中英經濟財金對話。一名英國政府官員表示，英國「財政部正迫切在今年恢復該對話，並對（英國可能實行）更強硬的對華政策而感到緊張不安」。

不過，報導認為，對強森來說，與中國建立更緊密經貿關係的決定不無風險，該決定已激怒一群對北京採取鷹派立場的保守黨議員。英國議會下議院外交事務委員會主席圖根達特評論，「決定與中國重啟經貿對話的時機令人驚訝。英國需要決定到底是想要與中國形成更穩固的經濟關係，還是想要制定新的對華戰略以反映出（中國）貿易脅迫和侵犯人權帶來的挑戰。」

圖根達特去年3月被中國制裁，理由是「惡意傳播謊言和虛假信息」。他10日向台灣中央社透露，他預計將在19日帶領英國下議院外委會成員訪問台灣。據報導，該委員會上次訪問台灣還是在2006年陳水扁執政期間。

英國工黨影子外交大臣戴維·拉米表示，英國「政府在對華問題上產生分裂且沒有任何戰略可言」。他表示，英國政府「在華為和核電等問題上經歷了一系列笨拙的大轉彎。如今又在搖擺不定併發出混亂信息，其中（外交大臣）特拉斯正在放狠話，而財務大臣正在追逐支票」。

據統計，中國是英國第三大貿易夥伴，過去4季以來的雙邊貿易額達到945億英鎊。