2022台北市長選舉，民眾黨北市議員參選人陳思宇稱衛福部長陳時中和國民黨立委蔣萬安都是摩羯座，北市副市長黃珊珊則為天秤座，是「珊珊大戰『二摩』黨」。對此，蔣萬安12日笑稱，摩羯座腳踏實地做事又有毅力，希望除關心星座外，也能看到政治人物為地方的努力。

蔣萬安上午赴台北市議會參與北市中正獎學金頒獎典禮前接受媒體聯訪，對於台北市長角色需要乘風破浪型還是穩扎穩打型，但他未正面回應，僅說民眾關心的還是疫情發展，自己時常到地方協助在地商家，讓民眾盡快恢復正常生活，眾人也關心防疫是否能逐步解封，讓各行各業恢復往日繁榮，這才是大家最關心的事。

至於陳思宇的「二摩黨」說，蔣萬安則是笑稱，依自己對於摩羯座的了解，就是腳踏實地做事，而且很有毅力。他也要大家除了關心星座之外，也要看到政治人物過去為地方爭取什麼建設，做了哪些事情，為民眾解決什麼問題。