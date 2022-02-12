國內蛋荒未解，物價也持續上漲。國民黨文傳會主委凌濤質疑，民進黨團幹事長鄭運鵬昨說，「基本工資過度上漲，確實會造成物價波動」，實際上，台灣受薪階層普遍的感受是，物價上漲，荷包變相縮水，民眾苦哈哈，嘲諷鄭運鵬不懂「民眾薪酸」。

凌濤表示，各行各業「漲價公告」，連日來就像接力賽一樣，排著隊、輪流漲，包含排骨便當漲10元、雞蛋1斤飆到50元不等，1包衛生紙、尿布要漲8至10％，水費還可能調整30至60％，「荷包變相縮水，民眾苦哈哈」，但民進黨又有人不知民間疾苦，立院黨團幹事長鄭運鵬昨天竟在記者會說，「基本工資過度上漲，確實會造成物價波動」。

凌濤指出，農曆年才剛過，有許多2021年發生的事情還歷歷在目，比如說蔡政府得意洋洋地宣布2022調帳基本工資，調幅5年最高；勞動部長許銘春還把諾貝爾經濟學得主卡德（David Card）搬出來，號稱基本工資不會影響物價就業與機會。

凌濤質疑，所以今天的鄭運鵬，是在打臉昨天的蔡英文？還是在打臉諾貝爾經濟學得主？還是為蔡政府執政無能物價都管控不好找藉口？

凌濤說，台灣受薪階層所得普遍偏低是既定的事實，又因物價不斷上漲，導致2021年前11月工業及服務業實質經常性薪資年減0.05％，這是5年來第一次負成長，民眾實質購買力下滑。他直指，鄭運鵬號稱的基本工資「過度」調漲，是完全不知民間疾苦的說法，也是在嗆聲民進黨自己的政策。

凌濤嘲諷，看來鄭運鵬不懂「民眾薪酸」，建議幹事長別玩物喪志，多補充相關知識，以避免論述被專家打臉；幹事長與其在臉書撰寫，他所認為的「民意代表」，倒不如加以觀察物價，實地理解民眾生活不易之處，做個恪守本分的民代。