「如何在關鍵時刻低接買股，不要輕易離開市場；又該如何設定安全合理的出場點，紀律執行停利停損。這些，將是未來一年的致勝重點。」黃仁慶喃喃地說。在他眼裡，整體投資環境正在轉變，基本面、資金面對股市的助漲能量都將不如過往，股市操作難度提高，若要持續有所斬獲，「買」與「賣」的拿捏都得精準，不可顧此失彼。

如今，以「船長」之名活躍於財經社群媒體的黃仁慶，過往曾經在壽險、銀行擁有16年的操盤經驗。在法人機構時，相對安穩的價值投資是基本圭臬，價值型股票部位必須占他控管資金的7成以上。但自從2014年退役至今，他則轉向主攻波段操作，每年以追求30％的報酬率為目標，近3年獲利操作績效更有翻倍的跳躍性成長，累積數千萬元的增值財富。

「今年與去年不同，必須更守紀律，因為一旦套牢，恐怕要當心股價再也回不去了。」採訪過程中，船長不只一次這麼提醒。分析台股風險，他先用上著重基本分析的法人腦袋，他認為，投資市場的變數可從政策、景氣、資金三個面向觀察。在政策面，隨著美國政府的現金補貼於去年陸續停發，民間消費力就可能減弱，因此對於相關投資標的，「一旦終端需求變弱，就要留意停損停利點。」

其次，論景氣，遠距辦公創造的電子產品需求，經過終端消費者連續兩年的大量採購，基本上已經獲得滿足，因此，客戶端過去一年因供應鏈短缺嚴重而拉高安全庫存的作法，恐怕也有轉變可能。簡言之，一旦看見終端需求有趨緩跡象，就該提防超額訂單與庫存會有調整期。

船長以去年大好的IC設計為例，尤其是成熟製程IC，過去兩年因遠距辦公加上車用IC需求爆發，供給面卻無法立即支應，造成供不應求下的連番漲價效應。但隨著需求料將和緩，部分晶片產品的供需漸趨平衡，雖然整體供應仍是偏緊，但價格已不再具有全面大幅上揚的條件，相關業者的獲利動能也將趨於平緩，族群股價就不易全面大漲，只會有個股表現。

至於資金方面，通膨已成為全球問題，「在對抗通膨大敵下，資金緊縮、利率上升，將是今年一定會看到的資金面利空，只差在何時升息、升幾次的問題。」他強調，依過去經驗，升息前後的數個月，股巿都容易出現短期修正。

基於上述分析，讓船長把「居高不追高」當成投資新局下的持盈保泰關鍵句。但在另一方面，他也認為，正是因為大環境造成指數波動加劇，讓台股不無逢低加碼的獲利機會。