農曆年福袋及年菜預購買氣挹注，全家(5903)111年1月合併營收為73.81億元，月增1.69%、年增4.74%。由於2月適逢農曆新年與9天連假，全家陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，加上春節後開學開工的促銷活動，可望有助業績向上。

受惠於店數與鮮食成長，並掌握消費市場進入春節年前氛圍，應景商品如福袋、禮盒、年菜預購買氣勃發，90萬個福袋完銷，年菜與禮盒在APP會員電商全+1商城的助攻下銷售暢旺，因應虎年到來而推出的跳跳虎集點加價購活動也掀起話題，推升全家1月合併營收達73.81億元，月增1.69%、年增4.74%。

在鮮食部分，便當、微波主食、調理麵品群的業績成長1到2成，輕食類的沙拉在永豐餘聯名操作下也有所提升。去年玉子鰻魚飯熱銷、帶頭掀起來超商吃鰻魚飯的風潮後，今年再次選在1月操作「鰻魚專門店」，推出多款新品，從烤飯糰、便當、茶泡飯，以嚴選日本白鰻再次帶動主食類鮮食的成長。

截至111年1月31日止，全家便利商店總店舖數達3999家。展望2月，全家表示，適逢今年農曆新年與九天連假，將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，以及春節後開學開工的促銷活動，皆可望有助業績向上。