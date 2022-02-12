富邦悍將捕手林琨笙今年迎來全新的一年，不只先是從「林宥穎」再改回原來的「林琨笙」，職棒生涯邁入第12年的他，2022年也有不同體認，盼能盡自己的綿薄之力為棒球貢獻，幫忙培養出更多好手，「我的終極目標是將來可以全額補助舉辦捕手訓練營，將經驗分享、傳承下去。」

過去林琨笙在業餘時期就多次披上國家隊戰袍，2011年展開職業生涯，現年34歲的他在職棒打拚已超過10個年頭，也對於棒球有更多不同的想法與責任，在接觸到宗教信仰後，有了另一層的想法與體認。

「接觸到安平威鎮堂聖王公後，讓我有不同的想法跟體認，棒球培育了我，雖然不是有很大成就，目前只能盡自己綿薄之力來為棒球奉獻，希望可以幫忙培養出更多好的球員。」林琨笙表示，自己是捕手出身，有感於好捕手養成不易、台灣也較少人在做培養捕手這一塊，目前希望在季後或是休假時間，到學校球隊指導後輩。

林琨笙說：「目前我仍是選手的身份，還是以個人成績與球隊戰績為主。在休賽或休假期間，會到學校球隊去協助指導，初步計劃是先以自己能力所及去贊助捕手，固定每年做幾個手套送給基層棒球選手，先從母校台中高農、台灣體大，再逐步擴大至其他學校。」

未來林琨笙的終極目標是，將來可以全額補助方式舉辦「捕手訓練營」，「將我的經驗分享、傳承給年輕選手，希望台灣能有更多優秀捕手。這些計劃己在我的想法中逐漸成型，從現在開始就會逐步且持續去做，台灣棒球加油！」