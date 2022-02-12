美國海關暨邊境保護局日前宣布，確認台灣權宜船大旺有強迫勞動情形，並全面扣押大旺漁船捕撈進口至美國市場的漁獲。針對漁業署延宕調查多時，反待美國當局調查後才回應將廢止該船船東投資經營外國籍漁船資格，綠色和平認為這案例再次反應相關單位有法不執，消極被動的心態。

綠色和平東南亞分部於2019年發布的「海上奴役」及2021年發布的「海上強迫勞動」調查報告中，二度揭露由台灣人經營的大旺漁船疑似涉嫌強迫勞動，並呈報漁業署；2020年8月，美國海關對大旺漁船發出暫扣令，暫時禁止相關漁獲進入美國，並針對船上是否發生強迫勞動展開調查，這次的宣布，正式確認大旺漁船上有強迫勞動事實。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，大旺船上有1名印尼籍漁工疑似被強迫勞動身亡，2名漁工被移民署判定為人口販運被害人，漁業署卻在調查期間縱放大旺台灣港口，檢調單位調查多時均未公布進展，並且直到美方調查結束，台灣政府才宣布相關懲處，相較於美國政府的大動作，台灣政府卻輕忽可行使港口國檢查及裁處之權力，若政府繼續容忍類似違法捕撈、強迫勞動事件，有法不執，恐將重創台灣於國際間所樹立之人權保障形象，有損漁業經濟。

李于彤強調，打擊強迫勞動與人口販運需要整個供應鏈的合作，美國政府主動從市場端打擊犯罪，但台灣政府還是相對消極而被動，沒有主動對權宜船做勞動檢查，等同錯失發現問題的機會，且相關法規如《投資經營非我國籍漁船管理條例》也沒有比照C188《漁撈工作公約》修改，和國際接軌。綠色和平將提出一份政策建議書，期許台灣政府可以儘快跟上國際腳步，透過修法與落實執法，維護台灣自身的漁業與名譽。