《北京青年報》報導，大陸國新辦11日召開政策例行吹風會，介紹藥品和高值醫用耗材集中帶量採購情況。大陸國家醫保局副局長陳金甫表示，大陸組織藥品集中採購已開展六批、共採購234種藥品，涉及市場金額約佔公立醫療機構化學藥和生物藥採購金額的30％。

大陸國家醫保局表示，2021年開展了胰島素專項採購，首次將集中採購從化學藥拓展到生物藥領域。高值醫用耗材集採聚焦心內科和骨科兩個群眾最為關注的領域。心臟支架集中採購已平穩運行一年，中選支架使用總量169萬個，達到全年協議採購量的近1.6倍。去年針對較為複雜的骨科耗材開展了大陸國家組織人工關節集中採購，進一步擴大了改革的覆蓋面。

地方也按要求積極開展藥品、耗材集採。目前，所有大陸各省份均已通過省級或省際聯盟的方式開展藥品、耗材集採。從採購品種看，化學藥、中成藥、生物藥三大藥品板塊均有涉及，冠脈球囊、眼科人工水晶體兩個品種已實現省級集採全覆蓋。

隨著集中採購深入推進，集中採購品種總體呈現出「價降、量升、質優」的特徵。具體來看：價格回歸合理水平，群眾受益明顯。前六批藥品集採平均降價53％，心臟支架平均降價93％，人工髖、膝關節平均降價82％，有力地擠出了價格虛高空間。截至2021年年底，大陸國家組織藥品和高值醫用耗材集採已累計節約費用2600億元（人民幣，下同）以上，在維持醫藥價格總水平穩定上起到重要作用。國家醫保局開展的醫藥價格指數監測顯示，2019年、2020年化學藥品價格水平比去年同期連續下降，降幅達7％左右。藥品平台採購數據也顯示，大陸全國公立醫療機構藥品總費用在使用量持續放大的情況下，穩中有降，2019年為8655.6億元，2020年為7836.8億元，降幅近10％。

臨床使用藥品、耗材的質量得到提升，臨床服務需求充分釋放。據統計，集中採購品種中，群眾使用原廠藥和通過質量和療效一致性評價仿製藥的比例，從集中採購前的50％左右提高到90％以上。

集中採購前，臨床使用的心臟支架約1／3為不鏽鋼材質，集中採購後性能更好的鉻合金支架使用比例超過95％，集中採購有效促進了高質量產品的市場替代。集中採購品種使用量相比集採前上漲，更多患者獲益，如B肝用藥恩替卡韋用量比集採前增長78％，白血病用藥伊馬替尼增長35％，說明臨床需求得到充分釋放，更多患者得到治療。

推動形成公平競爭、質量保障與創新驅動的行業發展新格局。集中採購通過公開透明、公平公正的競爭方式，逐步完善了醫藥領域以市場為主導的價格形成機制，引導企業加強質量和成本控制，積極開展產品研發和一致性評價工作，促進產業高質量發展。

促進「三醫」聯動。集中採購促進了醫療機構收入結構優化，通過將節約的醫保資金按一定比例留用醫療機構的方式轉變激勵機制，也為醫療服務價格改革和公立醫療機構薪酬制度改革創造了條件。

下一步，大陸國家醫保局將常態化制度化開展藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，使集中採購

成為公立醫療機構採購的基本模式。藥品集採在化學藥、中成藥、生物藥三大板塊全方位開展，高值醫用耗材重點聚焦骨科耗材、藥物球囊、種植牙等品種。

到2022年年底，實現大陸國家級和省級集中採購藥品合計數在每個省份均達到350個以上，高值醫用耗材品種數達到5個以上，使集中採購成為常態，穩定社會預期。

★植牙何時納入集中採購？

關於骨科耗材、植牙等耗材品種的具體安排，大陸國家醫療保障局副局長陳金甫表示，脊柱類耗材正在進行摸底研究，且正進行信息標準化。因為骨科臨床的需求很大，但是標準不一，尤其是產品的組成非常複雜，所以如何按照臨床醫療的需要來形成採購產品組，這涉及很高的技術環節，現在已經在研究方案，近日將與高值醫用耗材聯採辦進行專題研究，並且廣泛聽取臨床專家的意見、廣泛聽取企業的意見，爭取上半年形成一套初步的方案，條件成熟的情況下，今年能夠順利進行開標。

植牙是一種重要的缺牙修復治療方式，社會需求也很大，大陸各醫療機構提供的服務也很多。所以從去年年初就開始部署，由四川組織省際聯盟，研究植牙體集中採購規章，現在方案基本成熟，也廣泛聽取了臨床、企業和各地意見，準備今年上半年力求能夠推出一個地方集中採購的聯盟改革，也是在牙科種植體探索的一種集中採購方式。