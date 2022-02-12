武陵農場櫻花季12日正式起跑，猴子也露臉迎接。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花季12日正式起跑，進行總量管制，目前園區臨時停車場非常空曠。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花季12日正式起跑，今起進行交通管制以及總量管制6000人，目前均井然有序進場。武陵農場副場長胡發韜表示，管制後大大提升賞花品質，遊客可倘佯於2.1萬棵櫻花樹下盡情捕捉櫻花風姿。

今年武陵農場櫻花提早露臉，遊客在花季未登場前，提早湧入農場爭睹櫻花風采，一度造成大塞車，管制前一天遊客更高達1.2萬人，刷10年來新高，工作人員因此忙得不可開交。

胡發韜指出，為期17天的武陵農場櫻花季今起登場，持續至2月28日止，農場規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

胡發韜說，花季期間今起總量管制每日6000人，是昨天入園人數的一半，小車500台、大車100台以內，目前園區臨時停車場非常空曠，人車分流，井然有序，顧客可悠遊於2.1萬棵櫻花林中，在粉紅、深紅、白色等色彩繽紛，且多層次、爆美、浪漫及芬芳的櫻花樹下盡情拍照賞櫻，賞櫻品質良好。

武陵農場表示，管制期沒有訂到房間的遊客，可以透過大眾運輸，包括國光、豐客的賞櫻專車，或是團客平台的旅行社包賞櫻遊程裝前來賞櫻；另外，露營區等多處的櫻花目前正陸續綻放中，預估3月初是盛開期，遊客可在花季結束後，於3月1日在上山，仍然有美麗的櫻花可欣賞。

和平警分局指出，台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另在台7甲線與中124線(武陵路)入口處設置檢驗點，由武陵農場實施管制；台7甲線45k~55k（思源埡口~中124線路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於武陵櫻花季期間禁止臨時停車，分局將加強沿線交通疏導，請民眾勿違規停車，期使道路順暢，提升民眾賞櫻及旅遊品質。

和平警分局提醒，武陵櫻花季期間，武陵農場實施總量管制；福壽山農場千櫻園櫻花季時程較長，期間並未實施總量管制，分局將加強福壽路沿線交通疏導，確保道路順暢；呼籲前往武陵農場用路人提前了解管制措施、遵守交通規則以免敗興而歸。