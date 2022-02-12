香港疫情嚴峻，政務司長李家超與多名部門首長代表已身在深圳，今日上午與大陸港澳辦、國家衛健委、國家疾控局、廣東省政府、深圳市政府的代表及專家開會，共同探究和制定大陸支持香港抗疫措施等。港媒報導，港府將向大陸爭取借調大量檢測人員及流動檢測車到港助提升每日檢測量，並援助興建隔離及醫療設施等，有關方面希望在會議結束後盡快公布爭取成果。

星島日報引述消息人士表示，港府將在會上向內地爭取派大量檢測人員及借調流動檢測車來港支援，協助進一步提升香港每日檢測量，如派來港的人員愈多，檢測量就可以翻幾番，檢測市民不用再排長龍；並尋求援助在香港興建類似港版「火神山」醫院的隔離及醫療設施，避免病人「滯留」家中，造成交叉感染等。據了解，在會議結束後，李家超會盡快公布最新消息，冀有關支援措施落實，可達成「動態清零」目標。

另一接近政府消息人士透露，近日先後與內地相關人士溝通，直言內地過往打擊疫情的主要方法，大致在指定地方進行局部封區，然後再進行大規模檢測，當中疫情重災區沿用傳統單管式檢測，惟遠離疫情重災區的地方則採用混樣測試，以加快效率。消息人士相信今日港府與內地當局的會議，將會就港局部封區等議案進行討論，同時亦會就大規模檢測的方式，例如混樣測試等方法進行仔細商討。