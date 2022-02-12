運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬龍、蛇、虎、鼠、猴的人2月運勢不佳，月底前諸事不順，易受到他人牽連，身邊恐會有破財等倒霉事發生。其中蛇、虎、猴是今年犯太歲生肖，霉運從農曆正月就開始纏身，要特別小心。

▍1.生肖龍

屬龍人2月正值「財旺生殺」運，雖有偏財運，但也容易引來一些糾紛，易遭劫難。不要亂花錢，做好儲蓄以備不時之需，收入很不穩定，不能總想著不勞而獲。需好好工作，小心因錯誤被扣薪水，或失去本月獎金。

▍2.生肖蛇

屬蛇人2月行「寅巳相害」、「七殺坐梟」運，收入下降，進帳不順，很容易破財，要防止已有財產的流失，減少日常消耗，有計畫消費。容易發生意外之事，建議保持以往的精明果斷，把損失降到最小。

▍3.生肖虎

屬虎人近期行「梟神坐比」運，與身邊人關係不好，生活中多紛爭，人際關係差，與人相處時要注意。2月財運一般，求財不適合以小博大，以免錢財收不回來。工作不認真、馬虎應付，應盡快調整好工作態度，小心丟飯碗。

▍4.生肖鼠

屬鼠人正值「劫財坐傷」運，容易衝動，建議保持謹慎做事的態度，以免因是非之事令錢財損失嚴重。千萬不要做冒險的投資，小心背上債務，經商生意者容易被他人利用欺騙而失財，切記不可輕信他人。2月最適合修身養性，靜待時機。

▍5.生肖猴

屬猴人2月有「寅申相衝」運，生活中多有不順。收入減少，不要因貪心掉入金錢圈套，可積極擴展人脈關係，開發新的財源。工作上要提防身邊的壞人，凡事要更謹慎，別輕信他人。容易得罪人，與人溝通要注意說話的語氣和態度。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】