57歲男星劉錫明外型帥氣、越老越有男人味，過去他出道時前途看漲曾被封為「劉德華接班人」，90年代也是TVB一線小生，某次卻在專訪中脫口表示欣賞氣質女神周慧敏，未料惹怒女神男友倪震，被倪震揚言在旗下雜誌《Yes!》封殺，並封他為「毒瘤明」，斷送了當年大好前程。

劉錫明出生在香港，但早年在台灣再興小學唸過書，中學時才回到香港就學，後來他為了圓當藝人夢想參加全港歌唱比賽並獲得冠軍，然而家人卻反對他出道，從香港浸會學院音樂系畢後，劉錫銘再度挑戰TVB與華星唱片舉辦的歌唱大賽，終於獲得銀獎並說服家人正式加入演藝圈。

因脫口欣賞周慧敏，劉錫明在香港一度慘被封殺（圖／中時資料照片）

劉錫明出道不久就成為TVB力捧小生，但因鬆口欣賞當年合作的周慧敏，引發周慧敏當時男友倪震不滿，演藝之路多次遭逢打擊，1994年轉往台灣發展才走出陰霾，而倪震2009年終於抱得美人歸與周慧敏結婚，後來倪震承認因為沒有安全感，才會恃勢凌人逼走劉錫明，對劉錫明公開表示歉意，而劉錫明當時聽聞後，嘆了口氣回應：「我都講過好多年啦！我真的沒有怪他」，並大器說：「遲是遲了一點，但我都接受」。

近年劉錫明被譽為帝王專業戶。（圖／翻攝自劉錫明微博）

劉錫明2001年與交往4年的台灣助理女友張齊玲結婚，育有一女，近年他將工作重心轉往大陸，拍攝電視劇《錦繡未央》、《龍珠傳奇》等，被網友讚是「帝王專業戶」，兩年前他演出的《白髮皇妃》在台灣上映，他受訪笑說：「其實演皇帝挺爽的！現實中不能三宮六院，演皇帝可以滿足一下，因為生活是不可能的」，又因疫情影響，原本戲約不斷的他工作計畫被延宕，但他看得很開，索性回台灣照顧妻女，也期許：「希望這個天災盡快過去，每個人都身體健康，百業興旺。」