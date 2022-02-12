拜登政府周五（11日）警告俄羅斯、烏克蘭隨時可能開戰，利空消息，嚇壞金融市場，油價暴漲、恐慌指數 VIX 飆升，美股四大指數全收黑，科技股再度淪為殺盤重心，尤其費半指數屠殺近5%，傳出半導體關鍵材料鈀和氖氣來自俄、烏，供應鏈恐會中斷，重創美晶片股，超微和輝達慘殺10%、7%，波及台積電與聯電ADR重挫近3%，台股投資人小心下周大盤指數拉回修正，元宵向下變盤壓力恐擋不住。

俄烏戰雲密佈，CNN報導，白宮官員警告烏克蘭美國公民48小時內離開，俄軍在烏國邊境持續增兵跡象來看，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，甚至不排除在冬奧期間。此前，拜登示警，美俄若開打將是一場世界大戰。

美國2月密大消費者信心指數，創下2011年以來新低，而1月消費者物價指數（CPI）年增7.5%，改寫40年新高，通膨升幅高於預期，聯準會（Fed）官員呼籲加快升息，多家投行均預測Fed將於3月例會一口氣升息2碼。

市場擔憂Fed大幅升息的動作，拖累美股四大指數全盤皆墨。道瓊指數下跌503點（或 1.43%），收在34738點；那斯達克指數重挫 394 點（或 2.78%），收 13791點；標普 500 指數下跌 85點（或 1.9%），收 4418點；費城半導體指數暴跌170 點（或 4.83%），收在3365點。

科技股五大天王也被打趴，蘋果和微軟分別下跌2.02%、2.43%；Meta（原臉書）大跌3.74%；亞馬遜下跌 3.59%；Alphabet（google母公司）下跌 3.13%。

市場研究機構Techcet最新報告指出，許多半導體製造商關鍵材料，主要由俄、烏兩國供應，如美國逾90%氖氣由烏克蘭供應，而35%的鈀來自俄羅斯。

市場傳出白宮警告晶片業者採取供應鏈多元化方案，避免俄羅斯祭出斷供晶片關鍵材料措施。此消息成為拖垮美晶片股最後稻草。

費半指數遭血洗大跌近5%，相關成分股狂殺一片，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）分別暴跌10%、7.2%最慘烈；應用材料和高通均大跌逾5.2%；博通下跌3%；英特爾下跌 2.5%。而台股ADR也被拖累，台積電 ADR下跌2.9%；聯電 ADR下跌2.7%。

分析師表示，美推估俄羅斯將入侵烏克蘭後，交易員迅速拋售手中股票；但也有分析師持不同看法，直指聯準會拿捏不定計畫，才是美股賣壓來源，不認為俄烏會開戰，但這種謠言很快就在市場傳開。

華爾街「新債王」岡拉克指出，通膨持續狂飆，聯準會動作明顯跟不上最新情勢，他強調，未來升息次數超乎市場預期，不排除升息5次。