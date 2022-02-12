2022鐵人三項國手選拔排名賽，今天清晨在台東縣活水湖登場，有來自全國各地95名鐵人競技，包括游泳1500公尺、騎自行車40公里、路跑10公里，各組將選出12名選手，做為我國參加亞洲盃菁英組及U19、U15的潛力培訓選手。

今天一早，95位來自全國各地的鐵人齊聚台東活水湖分組展開競技，中華民國鐵人三項運動協會祕書長毛念祖表示，這次競賽將選出菁英組及U19 、U15組，每組各取12名選手參與培訓，未來將代表我國參加亞洲盃、世界大學錦標賽等國際重要鐵人三項賽事。

毛念祖指出，因為疫情關係，去年上半年國內的鐵人三項賽事幾乎都停辦，下半年國內則辦3、4場大型比賽，疫情再度升溫，這次的賽事控制在不到百位選手，比賽場地也都在活水湖周邊，賽事相對單純，選手報到前量測體、進行消毒，比賽進行中不強制戴口罩，在終點則會準備口罩讓選手戴上。

台東縣體育會理事長陳銘風說，台東好山好水，擁有最優質運動環境，體育會一直爭取各種賽事到台東舉辦，縣長饒慶鈴對於鐵人三項運動也非常支持，除了這次選拔賽，今年度台東預計將辦5場賽事，讓更多人看見最健康的台東。