同樣遭逢交易截止日大換血的騎士與溜馬，12日在印地安納再次對決，儘管地主溜馬首節狂轟47分，更一度領先到21分之多，騎士仍靠利佛特、賈瑞特艾倫兩人凶猛火力，最後以120比113逆轉擊潰溜馬，勇奪4連勝，且暫時獨居東區第2。

溜馬總教練卡萊爾相當大膽(也算沒招了？)讓剛從國王交易過來的希爾德、哈利柏頓兩人出任今天先發，沒想到首節打得虎虎生風，一路壓著騎士打，甚至來到次節，溜馬更取得49比28大幅領先，沒想到隨後局面完全倒向騎士，特別在末節。

打到最後4分06秒，騎士靠著隆多三分命中，取得110比109超前，接下來換成利佛特棒打前東家，一個人連進3球，幫助騎士打出9比1小高潮拉開，儘管哈利柏頓最後關頭投進三分球，騎士仍靠莫布利的灌籃與隆多兩罰俱中穩住局面。

利佛特與賈瑞特艾倫各替騎士貢獻22分，隆多也拿17分、7籃板與6助攻，洛夫與歐斯曼各有14分，狄恩韋德13分，歐科洛10分；溜馬以哈利柏頓23分最高，杜阿特與布瑞塞特各有18分，希爾德16分、9籃板及8助攻，剛從太陽換來的傑倫史密斯12分。