2022要「藍白合」？ 朱立倫：在野勢力應團結一心爭取更多勝利

2022年縣市長選舉腳步近，前國民黨副主席郝龍斌日前批台灣民眾黨目前實力為「成事不足敗事有餘」，還二度重申要打「藍白合」，把在野力量發揮最大。國民黨主席朱立倫12日表示，在野勢力要團結一心，彼此協調合作，才能爭取更多勝選，台灣不能讓一黨獨大。

朱立倫上午赴台北市議會參與北市中正獎學金頒獎典禮前接受媒體聯訪，被媒體問到年底選舉布局時，他表示，這幾天在核食等多項民生議題上，自己都呼籲在野勢力定要團結在一起，所有非民進黨朋友都要共同努力，台灣不能讓一黨獨大，更不能讓民主獨裁。

朱立倫強調，只有大家團結在一起，在更多的議題合作，未來在選舉工作上，大家彼此協調合作，才能夠爭取更多的勝選，這也才是所有在野力量與民眾最重要的心聲。

媒體追問，宜蘭縣、嘉義市、雲林縣及彰化縣，在去年4大公投時，不同意票大於同意票，因此被民進黨鎖定是重點攻陷區域。他指出，國民黨在現有執政縣市上會把縣政工作做好， 獲得人民肯定，但民進黨定會不擇手段，用各種攻擊、攻擊再攻擊，抹黑、抹黑再抹黑的方式。

朱立倫說，國民黨只要用正正當當的選舉方式，有信心每個縣市都會勝選，但面對民進黨不斷用違反民主的方式，包括惡意攻擊、抹黑造謠及司法手段等政治攻防的手段時，國民黨每位縣市首長要嚴正以待，不可能居安自保、以為能平安勝選，定要做好市政工作、嚴防抹黑造謠。

此外，台南市長選舉藍營傳多人角逐，包括台南市議員謝龍介、立委陳以信都表態爭取，朱立倫小舅子高思博也傳出有意再戰。朱立倫認為，其實這是喜訊，表示大家對國民黨有信心，也說每位都是青壯世代的優秀人才，願意為地方服務都是好事。

朱立倫表示，國民黨樂見更多的人才在各地表態，黨也會透過協調、徵詢及了解，包括科學數據和地方分析，推出最好、最強的人選，大家團結一致共同勝選，接下來會有選舉策略會報以及相關提名機制，下禮拜就會有更進一步的辦法。