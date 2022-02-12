近來頻傳勞工保險基金恐有「破產」之虞，此一消息一出，愈來愈多投資人開始感到焦慮又不安，在不得不接受現實的同時，也急於思索是否有自存退休金的需要？根據勞保局統計，目前國內月領勞保年金的146萬人中，有超過6成5、高達95萬的民眾月領不到新台幣20,000元……；基此，小花平台建議，確實有自存退休金的需要，自己創造被動收入以彌補退休金的不足「最實在也令人安心！」

多元布局＋靈活資產配置 為自已打造出最大保障

說到自存退休金這檔事，對於許多人來說，或許早已是現在進行式；那麼，究竟要存到多少退休金才夠？根據內政部公布「109年簡易生命表」統計，台灣人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高，且與全球平均壽命相較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

此一數據意味著，身為台灣人的你我不僅需要自存退休金，還要準備足夠支應未來20年、30年甚至更久的退休生活。

「準備退休金應該先避開『通膨來敲門』的考量，最重要的關鍵是如何能真正存到錢！」小花平台保險顧問建議，在規劃保險保障時，買進的當下應該以長遠角度做規劃，像是「新台幣＋美元」就是不錯的選擇，透過多元布局靈活調整資產配置，盡自己最大的努力把錢存下來，這才是退休生活最大的保障。

小花平台保險顧問指出，受到美股連動影響，加上弱勢美元與台灣經濟基本面強勁帶動，使得美元保單再掀銷售熱潮，讓許多民眾紛紛開始布局美元，「以美元支付，可以減少匯損，同時也落實上述的多元布局靈活調整資產配置……」；雖說現在不失為重新布局美元保單的好時機。

不過，小花平台保險顧問不忘提醒，不同年齡族群投保美元保單需留意有不同「眉角」：年長族群不妨著重在高資產傳承的美元利變型保單「台灣有錢人愈來愈多，不妨善用保險做好資產傳承！」小花平台保險顧問建議，針對50歲以上的高資產族群，可以透過美元利變型保單進行財務規劃與資產多元配置，預留稅源提早規劃，有機會享受保險公司的「增值回饋分享金」，讓你早早就財富自由；更重要的是，滿足保障、資產傳承的雙重需求，逐步預約自己的暢活退休人生，甚至進一步將資產交給下一代，讓愛延續。

年輕族群建議選擇兼具儲蓄與理財功能的分紅保單

針對初入職場、手頭不甚寬裕的年輕人，不妨選擇目前市場討論熱度頗高的分紅保單，透過分紅保單能幫您在分擔風險的同時，也能參與紅利共享，相較於其他金融保險工具「具有一定的穩定度」；不過，需特別留意的是，分紅保單雖以複利方式讓保額增加的設計，讓保價金可以持續滾存、快速提高保障，日後如果有解約的需求時，解約金也相對較高。

獨老時代：20個大齡生活提案，迎接一個人的老後

獨老時代即將來臨，人人都無法置身事外！日本女性單身團體創辦人松原惇子在其所著《獨老時代：20個大齡生活提案，迎接一個人的老後》一書中，根據日本單身人口相關統計指出，過去在日本，「單身族」曾經是未婚女性的代名詞，但是今天即將進入「獨老時代」：一個任何任都可能成為老後單身族的時代。

面對這個即將到來「老後單身」的現實情況，我們能夠怎麼做？松原惇子在該書中提出20個大齡生活提案，教導讀者如何避免成為下流老人：

1、經常把「謝謝」掛嘴上。

2、目標是成為身上有肥皂香味的爸爸。

3、夫妻關係要圓滿，笑臉不可缺。

4、小驚喜，大效果。

5、積極結交相同興趣的的朋友。

6、參與社會運動。

7、與歐巴桑保持好關係。

8、不必勉強參加社區活動。

9、談戀愛不是老後第一選擇。

10、學會生活基本功─煮飯作菜。

11、變成煮飯、洗衣、打掃達人。

12、生病的事就交給老天爺決定。

13、不要擔心未來的事。

14、萬一，一個人在家倒下時……。

15、比癌症更恐怖的是長壽。

16、不要妄想老後靠年金生活。

17、開始學做小生意。

18、養成享受孤獨的能力。

19、做好一個人死亡的心理準備。

20、讓自己看起來樂觀積極。