現代人上班整天盯著電腦螢幕，下班繼續滑手機、用平板追劇，時常需要補充保健品維護晶亮有神，葉黃素是市售常見的保健食品，但市售葉黃素品質參差不齊，不只造成消費者的選擇障礙，也容易買到品質不優的產品，所以國際認證的「黃金比例」配方「10mg葉黃素：2mg玉米黃素」，是葉黃素很重要的選購指標。

除了黃金比例配方，保健食品的複方挑選也很重要，具備「花青素」成分複方，像是山桑子、黑醋栗等成分的葉黃素保健品，是更適合消費者的選擇，「超級站金盞花萃取葉黃素膠囊」嚴選5大晶亮法寶「葉黃素、玉米黃素、山桑子、黑醋栗、紅景天」，採用德國大廠萃取的金盞花葉黃素，搭配保養小幫手玉米黃素，以國際認證的黃金比例配方，搭配富含維生素C與花青素的山桑子、含有人體所需的18種胺基酸，花青素的黑醋栗，以及加強營養素吸收、滋補元氣啟動循環的「仙賜草」紅景天，還原清晰畫質，維持水潤有神，無論是學生族、3C族、低頭族、上班族、銀髮族都適用。

超級站葉黃素選用5大晶亮法寶與國際認證黃金比例配方，維護晶亮有神。(圖／超級站提供)

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。

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