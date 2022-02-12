行政院日前宣布日本福食解禁，並推出3原則、3配套確保民眾食安問題，不過前立委孫大千在臉書表示，目前的檢驗是用抽樣檢驗而非全面檢驗，且在輻射物中還有一個鍶-90並沒有進行檢驗，讓孫大千怒批「也許對民進黨的政客來說，台灣人的生命根本不算什麼，只要日本人不要生氣就好了！」

孫大千今（12）日在臉書表示，民進黨在宣布開放日本核食進口時，再三保證會仔細做好源頭管理、邊境管制等，雖然話說得很漂亮，但孫大千指出若要實現承諾就必須要做到「全面檢驗」，而不是現行的「抽樣檢驗」來魚目混珠，矇混過關。

孫大千質疑，日本核食的品項五花八門、數量龐大，若真正要做到逐批全面檢驗，一年怎麼可能會只有8千件？用常識判斷，一年的進口量更是絕對超過7萬件，「如果蘇貞昌口中的輻射檢測國家隊，一年的檢驗量能最高只有7萬件，試問要如何達成逐批全面檢驗的目標呢？」

此外，孫大千指出日本核食當中所含有的輻射物「鍶-90」，不但半衰期長達將近30年，更會累積在人類的骨髓當中，極容易造成骨癌，但目前的檢驗標準僅有銫-134、銫-137及碘-131，「刻意的跳過了鍶-90究竟是因為忘記了，還是不敢面對呢？」

孫大千說，不管是檢驗標準或者是檢驗量能都是如此的兩光，民進黨居然還有臉呼籲台灣人民放心接受，「也許對民進黨的政客來說，台灣人的生命根本不算什麼，只要日本人不要生氣就好了！」