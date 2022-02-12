中廣董事長趙少康小編經常在臉書分享工作花絮與心得，引發熱烈迴響。小編昨日（11）表示，聽到有媒體批趙「沒擔當」，他們對此看法非但不同意，更要強調趙在他們眼中反而是「最有勇氣的老闆」；光從與趙初次見面時一句「年輕人，我找你們來不是為了幫我做事，而是希望你能教會我如何思考」，以及提供小編群強大的後勤、空間與尊重，便可見他是個怎樣的人。此文獲近7000人按讚，大批網友直呼感動。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日在臉書發文道，小編群第一次與趙少康見面時，趙就對他們說：「年輕人，我找你們來不是為了幫我做事，而是希望你能教會我如何思考。」作為一個新興團隊，他們當時也不知道會走多遠，但趙卻鼓勵他們：「不要怕犯錯，勇於嘗試，就算出事了我們也有很強大的後勤團隊幫你們。」

趙少康小編指出，在「老闆」全力授權與協助的前提下，他們把所有天馬行空的想法都提出來，甚至有些還完成了，到現在他們都覺得不可思議。雖然作為一個新興團隊，他們也會犯錯、有失誤，甚至造成了不少業務疏失，讓他們的老闆「很麻煩」，但老闆一次都沒有懲處過他們，甚至沒有罵過他們，反而幫他們解決了很多問題。每次出問題的時候，他們經常想提出各種不同的解決方法，但老闆總說「有錯要認，打要站好」，哪怕解決的方式讓他尷尬，他也選擇誠實面對問題，也從沒對他們有過苛責。

趙少康小編強調，面對這樣的老闆，故當媒體說趙少康「沒有擔當」的時候，他們要說「不同意」三個字，因為在他們眼裡，他反而是最有勇氣的老闆，願意讓他們嘗試、挑戰、有新的可能。因此，他們會繼續努力、繼續跟塔綠班吵架、繼續搞笑，雖走得跌跌撞撞，卻相信能夠走出一條不同於傳統國民黨的路。

此文發出後獲得近7000個讚、超過210則留言，反應相當熱烈。趙少康本人也親自留言：「謝謝你們教會我傾聽跟柔軟，未來的路我們一起玩耍、一起成長。」其他網友則紛紛表示：「那句話就是老闆為人以及氣度的展現」、「那句話真的聽得好感動，讓人想哭」、「讚讚讚，能給底下的人空間，就是好老闆！」「會繼續跟塔綠班吵架，那我就放心了」、「民進黨再無沈富雄！但中華民國還好有趙少康」、「趙大哥畢竟看遍政治光明和黑暗的一面，他一直強調要開大門走大路，康編們很幸運能有這樣有擔當、強心臟又暖心的老闆」。