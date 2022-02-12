人氣網紅Youtuber「美麗妄娜」，過去拍攝「真理系列」影片爆紅，被封為「真理女神」，短有80萬粉絲追蹤，飛到美國紐約進修的她，昨更新頻道影片時透露確診新冠肺炎，讓粉絲紛紛留言關切，希望她能夠早日康復。

美麗妄娜跨年時上傳標題「妄娜離開我們了」的影片，表示拍片遇到撞牆期，決定暫時停止頻道更新，並將飛往美國紐約進修，由於許久沒有更新社群網站，讓粉絲相當擔憂她的近況，昨(11日)更新影片時，只見一開始時她就戴著口罩狂咳，接著表示自己確診新冠肺炎，確診原因是跟剛下飛機且確診的友人去唱歌，導致自己也中鏢。

美麗妄娜確診新冠肺炎。（美麗妄娜Youtube）

美麗妄娜表示唱歌兩天之後，自己跟朋友陸續確診，導致沒辦法拍片也沒辦法出門，無奈感嘆：「終於還是輪到我了」，不過自己症狀倒是沒有很明顯，就是喉嚨痛、有痰，加上有如剛打完疫苗般的些許疲倦感，主要還是歸咎沒有保護好自己，但整體而言是沒有大礙，也感謝來自各界關心。

網友得知狀況紛紛留言關切：「注意身體健康！一個人在外也要注意安全呦」、「妄娜要好好休息呀！等你繼續吃美食，祝早日康復」、「希望你人在國外身體健康最重要，也能持續開開心心的拍片」、「要早日康復欸！我們都很喜歡你的影片欸」、「不要怪自己，畢竟防不勝防，我們只能跟病毒共存了，加油」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。