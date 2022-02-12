台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)之子公司榮福公司順利取得「新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫」，該專案代操總金額為新台幣42.33億元，履約期限共計20年，為榮福未來營運奠下良好基礎。久陽公告1月自結合併營收3.73億元，較去年同期成長31%，也比前一個月成長6.2%。董事長孫正強表示，螺絲前景看佳，轉投資環保綠能產業穩健成長，樂觀看待後續營收及獲利表現。

董事長孫正強表示，久陽集團自轉型以來旗下公司表現優異，其中，榮福公司去年標得台東及屏東焚化廠案後，再傳出標得新竹焚化廠代操案的佳績。榮福公司已有經營新竹焚化廠15年豐富的經驗，此次再次得標，除代表過去的營運成效獲得肯定外，更顯示出集團投入循環經濟領域逐漸開花結果並得到外界認可。

新竹市垃圾焚化廠除了處理轄內一般與事業廢棄物，並協助焚燒桃園市與處理新竹縣的垃圾，為提升營運效率，榮福正著手同步進行設備改建及焚化爐營運，榮福公司將嚴謹審慎規畫，以提升整體效率及延役升級為優先目標。此外，榮福正極積爭取台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，以期持續擴展營運規模。

董事長孫正強表示，切入循環經濟產業領域是集團內重要規畫之一，集團秉持「零廢棄、全循環」的願景，持續於綠能環保產業深耕並善盡企業社會責任。

展望久陽後市，鋼價部分因各國持續推動基礎建設，加上煤鐵礦等原物料行情皆在高檔及缺工等因素，鋼價後市易漲難跌。去年推動的工業4.0計畫，產量、質量升級策略奏效，對今年營運表現帶來助力。董事長孫正強表示，國際鋼鐵市場熱絡，螺絲前景看佳，轉投資環保綠能產業穩健成長，樂觀看待後續營收及獲利表現。