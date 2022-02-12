面板業進入淡季循環，面板廠公布1月營收都呈現轉淡情況，友達(2409)1月營收278.2億元，月減12.4％、年增4.5％；群創(3481)1月營收240億元，月減9.5％，年減12.7％；彩晶(6116)1月營收17.35億元，月減10.3％，年減30.1％。友達、群創也不約而同表示，第一季是季節性淡季，且有工作天數減少影響，預期面板ASP下跌，但電視面板跌勢預期將收斂，車載及商用IT預期會相對穩健。

1月出貨量方面，友達面板總出貨面積200.1萬平方米，月減12.2％；群創大尺寸合併出貨量共計1240萬片，月增2.4％；中小尺寸合併出貨量共計2301萬片，月減22.3％；彩晶中、小尺寸面板出貨量為2931萬片，月減6.5％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量16.6萬片，月減59.7％。

對於第一季出貨狀況，友達在法說會上表示，預期第一季整體面積減少5％，單價下降1～5％；群創估計，第一季大尺寸面板出貨量持平，ASP下降1到5％。

友達總經理柯富仁指出，今年供給來看，產業結構經過過去幾年調整後，新增產能已經減緩，今年新增的產能能夠維持穩定。歷經過去疫情衝擊，需求面回歸到全球季節性消費情況，短期變化因為產業鏈長短料及運輸瓶頸限制，品牌廠將關鍵零組件轉向比較高單價且高附加價值產品，友達也持續聚焦在高階產品上。同時，看好車載面板今年動能，主要電動車進入高速成長，對面板畫質、能耗有更多要求，又有自駕車加入，對面板大尺寸需求更大，友達在車載布局已久，跟大車廠亦有長遠合作，手上有越來越多案子再開發。

友達董事長彭(又又)浪認為，TV價格去年下半年大幅調整，目前為止調整漸漸緩和，目前市場庫存還是健康，拉貨雖不如去年上半年強勁但還是可以接受，價格也較為穩定。

群創指出，第一季隨著客戶電視新產品陸續推出將帶動終端需求，電視面板跌勢預期將逐漸收斂。監視器和筆電等IT產品需求仍維持平穩。工業、商用、車載等需求仍相對穩健。