台東縣成功鎮的台11線111公里處，在今年(111年)特別受到矚目，吸引民眾特地來拍照打卡，而1有開創、積極的寓意，加上這個地點剛好在成功鎮，所以許多人在這裡擲錢幣祈福，讓這裡成為最另類的許願池。

民國111年許多日子同時會有好多個1出現，像是1月1號、1月11號 、11月1號、11月11號這幾天，於是東部海岸公路台11線111公里處，在今年成為最夯的打卡景點，吸引了許多民眾前往，特地來拍照打卡紀念。很巧妙的是這個地點位在成功鎮，成功鎮長黃博昌表示，11111在成功，代表考試第1、業績第1、升官第1，並且還有1生1世，1心1意，只愛1個人的美好寓意。

因此好多人把台11線111公里處當許願池，在這裡放上錢幣，希望可以成功，或是早日脫單。不過這讓公路單位很頭痛，不知道告示牌基座上的錢幣該怎麼處理，希望大家不要再丟錢了。

台11線是台灣一條聯絡花蓮縣、台東縣沿海城鎮的省道。北端起點花蓮縣吉安鄉，南端終點台東縣太麻里鄉，全長177.483公里，是花東地區的主要公路之一，而台11線111K處則是位在成功鎮三仙台隧道入口處的高台段。