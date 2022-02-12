瑞芳高工學生修復的電扇，除功能完整更將外觀清潔如新，貼上完修標籤。（新北市教育局提供）

新北市瑞芳高工與宜鼎國際教育基金會日前共同辦理「手理創價、家電再生：技職生小家電維修」計畫，將活動募集的57件二手電鍋、電扇等小家電及35台電腦修復翻新，轉贈瑞芳地區弱勢家庭及鄰近國中，結合技職能量與民間力量，把愛傳出去。

新北市教育局表示，計畫已邁入第五屆，學校今年進一步結合星雲基金三好校園計畫、台北一甲及錫口國際扶輪社的資源，將原本的家電再生活動，升級為雙電再生。由宜鼎基金會、扶輪社募集電腦及支援經費，並由瑞芳高工電子科、資訊科學生，協助萬里國中升級15台電腦，並再生修復14台電腦送給平溪國中。此外，完修了17台電扇與10個電鍋，將全數捐贈給新北市清潔隊幸福小站，提供瑞芳社區弱勢家庭、獨居老人及公益單位運用。

此外，瑞芳高工師生更製作25套無線訊息收發器，可加裝於各式防疫隔板，用創意落實校園防疫，收發器利用單晶片微控制器及螢幕，加入溫、濕度感測器，可顯示環境資訊；師生還設計了一款手機軟體，運用藍芽功能，讓老師能在遠端將訊息傳給同學，以減少實質接觸、降低傳染風險，安全防護更上一層樓。

第二次參加營隊的瑞芳高工陳宇威同學說：「十分開心有機會利用所學，來幫助社區、協助鄰近學校，無論是再生電腦、家電，還是創作防疫裝置，能夠助人又能做環保相當有意義」。

萬里國中陳玉桂校長表示，感謝瑞芳高工同學發揮愛心及專長，協助學校電腦設備更新，萬里國中近年也相當重視科技教育，獲贈這批電腦後，希望學生學習能再上層樓。