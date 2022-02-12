百萬網紅Yumi.k過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，也讓她傲人的G級上圍和甜美臉蛋一夕間成名，如今粉絲量仍在攀升。近日她突然曬出自己穿細肩帶低胸裝的辣照，從後方背景可見她人在按摩間，她逗趣反問：「這張（背景角度）有沒有像按摩小姐」，並強調自己其實沒轉行，是來接受按摩服務的，仍引來大批網友暴動回應：「想預約」，還有人說：「這身材可以直接榮登紅牌了」。

Yumi.k有一張小巧的瓜子臉和尖下巴，但身材又相當有料，一度傳出修圖疑雲，曾有網友指她上傳的都是「照騙」，IG照片中的V字臉上了直播變成圓臉，而Yumi.k當時親上火線解釋是因錄影前沒睡好導致水腫，「我的確沒照片美，但也沒那張照片誇張」。

去年Yumi.k擁有119萬粉絲的IG無預警被消失，當時她發文抱怨：「今天看到新聞說臉書大規模鎖帳號，IG也是呀⋯⋯最近聽好多人也被鎖，重點！！！我就是上廁所上到一半被鎖了，119萬追蹤掰掰了」，但她已經立刻開了新IG帳號「yumi88.88」，並受訪時透露收到官方鎖帳號通知，IG客服告知她觸犯「違反暴力／宗教／自殘／威脅傷害他人」規定，讓她也一頭霧水。

不久，Yumi.k在新IG帳號分享接種了第二劑BNT疫苗，但幸好沒有太大副作用，「兩劑沒有發燒、痠痛或其他不舒服，平常身體很差的我，打之前做好不舒服的心裡準備，第一劑還約醫院施打，想說不舒服就直接在醫院比較快，謝謝神明保佑」，幾天後她又曬出近況，宣告副作用降臨，但這副作用不是別的，竟是食量變大，她崩潰說：「氣嘟嘟，怎麼辦越變越大，越吃越多，肚子越變越大。」，並分享自己穿著細肩帶美照，巨大胸器成為亮點，還有人笑說：「是長輩變大吧」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。