今年初兩項半導體相關產業併購案宣布破局，一是NVIDIA收購ARM在卡關許久以後，NVIDIA宣布中止交易，最終僅能保留NVIDIA最初預先支付的20億美元，其中還包括12.5億美元作為未順利交易的賠償金額；另一項是台灣的環球晶(6488)併購德國世創破局，環球晶須支付世創5000萬歐元交易終止費。

該兩項併購案破局，再度宣告盛行多年的「全球貿易」，已經因中美貿易戰和疫情，逐漸漂移朝「區域型經濟」。反壟斷已經不是國際併購的絆腳石，而是在於國防安全，半導體自主就是其一。未來這個現象也可能向外擴散，不只是半導體，像IC設計併購也可能因國防安全而被阻擋。

中信投信國內投資科主管李俊毅表示，NVIDIA收購ARM的消息，起初市場就認為成功機會很低，其所受到的阻力是相對大，其一是反壟斷要由各國政府審核，再來是國防安全的問題。ARM的地位相當特殊，其平台有眾多的使用者，原因就在於ARM處於一個較為中立的角色。ARM授權給非常多的機構，只要不是使用英特爾x86就會使用ARM的解決方案，包括IOT、車載、自駕車、手機等不想被Intel綁住的，都是用ARM在開發。

李俊毅指出，NVIDIA和ARM雖然有互補，但某個程度上又是競爭的，所以，如果NVIDIA收購了ARM，使用ARM解決方案者就會如芒刺在背。

另一個是國防問題，像大陸也擔心若NVIDIA併購了ARM，NVIDIA就要符合美國政府的政策，屆時美國或許會有更多的制裁或管控，因此，在大陸這邊就不太可能會過。其他國家也不希望打破ARM中立的角色，讓NVIDIA這個已經在半導體中的巨人併吞了ARM。