由韓國Kakao Games和LionHeart Studio攜手合作的年度最夯跨平台MMORPG大作《奧丁：神叛》，官方於 2 月 10 日（四）宣布：台灣、香港以及澳門的App Store與Google Play「雙平台預約註冊活動」正式開啟，與釋出「四大國度」等豐富遊戲內容，期待與各地玩家一同暢遊北歐大陸並見證不敗神話！

台灣、香港以及澳門：雙平台預約註冊正式開啟！

《奧丁：神叛》今日正式宣佈：即日起，玩家只要完成雙平台預約，即可獲得「限定虛寶」！此外，只要參與官方網站的預約活動，亦可獲得限量版雲豹坐騎。且通過邀請好友活動還有機會獲得三星85寸液晶大電視、ROG筆電等多項禮夢幻3C好禮。事前預約及更多詳細活動辦法，請至事前預約官方網站確認。

以類一鏡到底的VR手法，為您導覽《奧丁：神叛》的四大國度

從官方釋出的《奧丁：神叛》國度篇中，玩家能欣賞到像以VR一鏡到底的手法，詮釋出來的各大陸美景，也能更近一步了解各種族所居住國度的真實樣貌。

《奧丁：神叛》國度篇 - 四大國度

人類國度【米德加爾特 Miðgarðr】

人類在由阿斯嘉特眾神賞賜的廣闊草原大陸中，以和平的華納海姆村莊為中心群聚生活著。

人類國度【米德加爾特 Miðgarðr】

巨人國度【約頓海姆 Jötunheimr】

則是位於人類世界的東方，環境險惡，滿是亂石、絕壁和荒林，由從洪水災難後存活下來的巨人──貝格爾米爾的後代們就在這國度中繁衍，並宣誓與眾神為敵。

巨人國度【約頓海姆 Jötunheimr】

需穿過寒風與冰雪到的侏儒國度【尼德威阿爾 Niðavellir】

在終年嚴寒的霜雪大陸中，佇立著巨大且炙熱的熔爐，那些手藝精湛的侏儒們，征服無盡的冬日，在此建構起自己的故鄉。

需穿過寒風與冰雪到的侏儒國度【尼德威阿爾 Niðavellir】

屬於世界樹九大國度之一的精靈國度【亞爾夫海姆 Álfheimr】

因受到世界樹的祝福，國度內充滿明亮和絢麗色彩，並有萬年古樹纏繞，綠意盎然。

屬於世界樹九大國度之一的精靈國度【亞爾夫海姆 Álfheimr】

除此之外，官方也同步透漏：近期將釋出更進一步的遊戲體驗活動與長期等待《奧丁：神叛》的玩家們見面，想知道更多最新資訊與詳細內容，請密切注意官方粉絲團與網站。