過年旅遊、聚餐，足跡貫穿全台的五姊妹家族已造成8人染疫，11日宣布確診的五妹（案19521）據了解是日月光半導體公司高雄廠的主管。日月光昨日也緊急針對她上班的大樓清消，接觸的同事也被通知居家隔離，高市府下午兩點半將進一步說明。

過年期間2至4日，高雄一家族，大姐一家4口、三姐一家五口，和爸媽、五妹共10人相約一起去苗栗旅遊，5日大姊一家先行返回新北，其餘人等回到高雄娘家，與四姊一家4口會合，共12人一齊聚餐。

大姊的子女、三姐及其子女、四姐等人日前已確診，參與家族苗栗遊的大姐，及全程參與出遊與聚餐的五妹（住高雄）倆人今天都確診，家族染疫總數來到8人。

五姊妹家族、五妹（案19521）足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局昨公布，五妹8日上午十點半曾到楠梓區研發路66號3樓便利商店，待了15分鐘，經查該地址就是日月光辦公大樓。日月光表示五妹過年期間僅8日上班，但她有獨立辦公室，僅與4名同事接觸，相關人等目前正在居家隔離中。