國內矽晶圓大廠環球晶(6488)併購世創，國內法人認為，幾個重要國家都通過了，最後德國反對的關鍵，是中美貿易戰後，各國認為半導體是一個國防財，影響國家的長期發展，應該要自己持有不要將國防財賣給別人。從商務的角度來看，環球晶大廠併世創，在反壟斷中並不會成立的，國防因素才是該併購案破局的關鍵因子。

至於環球晶併購世創破局，是否會影響護國神山台積電(2330)到德國設廠？國內法人表示，各國區域保護主義興起，對於所有外來企業都可能會有疑慮。各國思考的方向是什麼對該國產業發展最有利，以德國來說，其缺少的是台灣護國神山這樣的角色，因此，台積電會去評估自已在歐洲能有多少的市占，以及怎樣去服務自已的客戶，以及德國政府是否可以提供更好的條件，讓產品有競爭力並維持相當的利潤。所以，環球晶併世創破局影響台積電赴德國設廠的推論，有些言之過早。從中美貿易戰到後來的半導體的缺料，未來各國家會便傾向於「保護政策」，過去的「全球貿易」產品在那個地方生最最有效率，就在那個地方生產，在中美貿易戰之後，再加上疫情攪局，「全球貿易」己經演變為「區域經濟」。

「全球貿易」的型態供應鏈非常的長，只要有哪一個斷鏈，生產就被卡住；「區域經濟」則是對供應鏈可以有效的管控，因此，未來有關鍵性的企業要併購，困難度就會相對提高。國內法人認為，如果，世創的併購案是在中美貿易戰和半導體缺貨之前，這個併購案是可以成就的。因為在此之前，沒有人會認為發展半導體有必要自已去OWN一個矽晶圓廠，自已運作的效率可能不高，倒不如以「全球貿易」的策略，哪裡生產最有效率且成本最低就在哪兒生產，各廠只要聚焦最有優勢的部分。所以，該併購案若早幾年是會成功的。至於NVIDIA併購ARM的案子，即使是早幾年開始談判，這個併購案也不會過，因為NVIDIA的競爭對手太多。