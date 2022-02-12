警方昨晚間9時許在土城、板橋循線逮捕詹姓主嫌、23歲林姓男子、23歲潘姓男子、23歲黃姓女子等4人。（翻攝畫面）

警方昨晚間9時許在土城、板橋循線逮捕詹姓主嫌、23歲林姓男子、23歲潘姓男子、23歲黃姓女子等4人。（翻攝畫面）

警方查扣相關證物。（翻攝畫面）

中和通訊行命案 凶嫌行凶原因曝光

中和通訊行命案 凶嫌行凶原因曝光

34歲鍾姓通訊行老闆11日上午4肢瘀傷昏厥，由24歲陳姓員工協助送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救後宣告不治，警方獲報追查發現，陳男也有參與行凶，傍晚再逮捕23歲詹姓前老闆等4人，初步調查疑因頂讓通訊行的債務糾紛所致，警方將朝殺人罪嫌偵辦。

據悉，詹姓主嫌在新北市中和區莒光路經營通訊行，日前將通訊行頂讓給鍾姓男子，雙方卻因頂讓帳目交接不清，多次發生爭吵，鍾男則繼續聘用詹嫌之前的陳姓員工，通訊行除了手機買賣外，也有維修手機等業務。

鍾男昨上午7時許由陳姓員工協助送往亞東醫院，但到院前已無生命跡象，經急救後宣告不治，院方發現鍾男4肢嚴重瘀青、明顯有毆打痕跡，認為死因不單純通報警方相驗。

中和警分局獲報將陳姓員工帶回偵訊，陳男供稱，昨凌晨2時許前往通訊行，發現鍾姓老闆全身是傷，還協助攙扶他上廁所，老闆還尿失禁，才趕緊帶他就醫，老闆有生病也有在吃藥。

警方對於陳男的說法存疑，經曉以大義3小時後，陳男才又改口說有參與行凶，因老闆有拿出彈簧刀要攻擊，才會持棍棒回擊，彈簧刀丟在附近水溝，不知道會這麼嚴重。

警方重返現場勘查，現場相當完整，未有打鬥跡象，沙發上的棉被沾有血跡，店外地面也有部分血跡，但店內監視器的主機已被帶走。警方昨晚間9時許在土城、板橋循線逮捕詹姓主嫌、23歲林姓男子、23歲潘姓男子、23歲黃姓女子等4人，另外也在附近垃圾場查獲鋁棒、鞋子等證物。

警方初步調查，詹姓主嫌、林男、潘男及陳姓員工有動手毆打鍾男，疑因頂讓的債務起衝突。警方指出，死者傷勢多在手、腳等4肢，頭部並無明顯外傷，由於陳男有協助就醫，還幫忙掛號批價，訊後則將依殺人罪嫌送辦。