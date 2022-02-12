葉文鵬的茶園可遠眺鱷魚島景點。（新北市農業局提供）

新北市石碇區農友葉文鵬2019年至2021年連續3年在「新北好茶石碇區冬季優良文山包種茶比賽」獲得特等獎，奪得茶王頭銜，虎父無犬子，葉文鵬兒子葉承軒在2020年也以年僅23歲最年輕之姿奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，並承接父親事業。

55歲的葉文鵬為第三代茶農，承襲父親茶園至今有70年歷史，茶園栽培面積1.5公頃，他表示，自己也用心鑽研製茶技術以及多年的經驗判斷，氣候改變適時調整茶樹修剪，在去年冬茶採收期間適逢好的天候，才得以做出優質的好茶，「採收期剛好遇到較冷天氣之外，加上著重土壤管理，不畏成本增加而施有機肥料，讓茶的底蘊改變，展現出包種茶獨特的花香與優雅的蘭花氣息。」

葉承軒說，從小看爸爸製茶而產生興趣，堅定延續茶葉的文化價值，傳承父親20多年的技術，在紮實淬鍊下年年獲得好成績，製茶不只是工作，更是增加父子間情感交流的機會，藉由茶香寄託這份溫親情。

石碇區農會理事長陳金財表示，文山包種茶外觀條索狀，色澤翠綠，香氣清香優雅似花香，與坪林的文山包種茶色澤香味也不盡相同，民眾可以依喜好選擇新北各式好茶來品嚐。

新北市農業局長李玟表示，葉家父子檔對製茶技術傳承及茶園管理相當重視，生產優質且安心的茶品，為新北好茶打造獨特的職人品牌外，休假到石碇老街及淡蘭古道親子步道，來趟親子旅遊品嚐特色美食，再喝杯「新北好茶」，愜意悠閒。在地茶品可洽石碇區農會（02）2663-1214或洽在地茶農友葉文鵬0933-720-775、（02）2665-1761選購。