2022年北京冬奧，芬蘭選手村因水管破裂而嚴重漏水。

根據芬蘭媒體報導，代表芬蘭參加北京冬季奧運越野滑雪女子競速項目的呂林佩雷(Katri Lylynperä)，近日在IG發布多則芬蘭選手宿舍因水管破裂而嚴重漏水的影片。從影片可發現，不僅天花板不斷的傾流水柱，連地面也汪洋一片，整個芬蘭宿舍瞬間化為水濂洞，而她也無奈地寫下「救命」。

呂林佩雷在題為「北京」的臨時動態中，發布多則關於芬蘭宿舍漏水的影片。影片中可看到，大量的水自芬蘭選手宿舍天花板的燈座傾瀉而下，地面積水已達可用腳撥水的程度。

Finland's Olympic athlete dormitory in Beijing today

Photos taken by Finnish athlete Katri Lylynperä pic.twitter.com/x4DfP4tcnY — Kristina Blankenship (@AgateHuntress) February 12, 2022

她則寫道，「每天都在下雨、下雨、下雨」，「我們享有最美麗的瀑布、斷水還有洪水」，在另一則動態推文中還寫下「救命」兩個字。她還拍到一段影片，影片中穿著防護服的人不斷的在清除積水。

她表示，其實在入住前就已經發現漏水的問題，只是工作人員一直拖到整個房間變成水濂洞才願意處理。