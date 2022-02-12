嘉義縣番路鄉江西村陳厝產業道路果園今天上午9時許發生1輛農用小型搬運車翻覆，1名66歲陳姓男子遭壓在車底，消防救護人員及民眾合力搬動車子，拉出陳男已無生命跡象，經家屬同意後未送醫，肇事原因正由警方調查中。
番路分隊小隊長陳琪裕受訪時說，現場是產業道路，路況狹窄，救護車輛無法到達，消防救護人員攜帶破壞器材徒步趕到現場，發現有1名男子被翻覆車子壓住，消防人員與現場民眾合力搬動車子，將男子拉出脫困，但該名男子已明顯無生命跡象，經詢問家屬表明不願意就醫，即交由警方處理。
嘉義縣番路鄉江西村陳厝產業道路果園今天上午9時許發生1輛農用小型搬運車翻覆，1名66歲陳姓男子遭壓在車底，消防救護人員及民眾合力搬動車子，拉出陳男已無生命跡象，經家屬同意後未送醫，肇事原因正由警方調查中。
番路分隊小隊長陳琪裕受訪時說，現場是產業道路，路況狹窄，救護車輛無法到達，消防救護人員攜帶破壞器材徒步趕到現場，發現有1名男子被翻覆車子壓住，消防人員與現場民眾合力搬動車子，將男子拉出脫困，但該名男子已明顯無生命跡象，經詢問家屬表明不願意就醫，即交由警方處理。
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