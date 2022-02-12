美國1月消費者物價（CPI）年增7.5%，改寫1982年3月以來新高，1980年國際油價大漲，美國CPI一度飆升至將近20%，財信傳媒董事長謝金河表示，曾經歷過的利率最高的時候，當年聯準會（Fed）為了對抗通膨，將利率拉升至將近20%，台灣一度備受爭議的公務人員退休優存18%，就是在那個高利率時代定下的。

謝金河在臉書發文指出，美國公布元月的CPI年增7.5%，這個數字比市場任何預測值都高，也創下1982年3月以來最高紀錄，立刻把美國正在反彈的股市打趴下去，道瓊工業指數周五（11日）大跌逾500點，而且餘震仍在。

他進一步解析，7.5%通膨數字已回到1980年代雷根總統執政年代，雷根當選總統那年出生的人，如今都已經42歲。在1980年油價大漲，美國CPI一度飆升至近20%，這也是我們經歷過的利率最高的時候，當時聯準會（Fed）主席伏克爾為了對抗通膨，利率拉升至將近20%，台灣一度備受爭議的公務人員退休年金利率18%，就是在那個高利率時代定下的。

謝金河表示，目前通膨壓力加大，拜登總統支持度剩下40%，未來美國如何展現通膨大作戰？這是虎年最重要的課題。這當中有幾個重要的點，一是油價從2020年3月一度是負值，如今站在90美元以上，俄烏邊境衝突也刺激油價上漲，加上美國石油庫存創新低，油價居高不下，通膨壓力很難紓解。

二是塞港造成供應鏈失衡，運價大漲更添加通膨壓力。

三是原物料價格朝向2007年高價邁進，如銅價站上1萬美元，錫價在4萬美元以上，近期鋁、鎳價都顯著上漲。更可怕的是軟商品，從大豆、小麥到咖啡、棉花和木材，甚至活牛價格飆漲，台灣最近蛋價也大漲。這個通脹壓力已經從工業生產蔓延到民生消費。

最近行政院公布取消6項重要民生消費品貨物稅，可以看出政府已經嗅到物價上漲的壓力。

謝金河認為，這一輪通膨是全球性的，台灣沒有辦法逃避。元月台灣的CPI來到2.84%，已經連續6個月站上2%以上，接下來央行會升息，台灣的物價、薪資也會全面上升，過去30年低物價時代結束。

他最後提到，今年疫情可能走向末段，全球經濟逐漸恢復秩序，供應鏈恢復順暢，進一步再看通膨是否有降溫的機會。資本市場在通脹壓力下，也會出現精彩的新變化。