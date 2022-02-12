日前台南市議員謝龍介率先表態參選台南市長，國民黨台南唯一不分區立委陳以信也表態為黨「光復台南」，陳以信今早於臉書點名台南市長黃偉哲對核食態度「換了位置換腦袋」。黃偉哲說，有輻射疑慮食物都會禁止，不必因人設事，他還說，陳以信可能因謝龍介宣布參選，壓力較大，急著做政治表態。

陳以信今天於臉書三問黃偉哲，「你記得曾說開放核災食品勿有對價關係？曾要政府三思不要對抗民意力量？曾說地方自治條例捍衛健康不是打臉中央？」陳以信說，自己既然已經表態有意參選，就回歸市政角度，聚焦民眾關心的議題來做討論。

黃偉哲回應，不知道國民黨是反對福食還是反對核食？如果是反對核食的話，跟民進黨立場是一樣的，我們現在也是加強檢驗標準，不管是來自福島，還是來自他其他國家的食品，如含有輻射疑慮都是會有禁止，既然是這樣的話，就沒什麼不同。

台南市政府發言人田玲瑚表示，台南市政府配合行政院以最嚴格的標準，選用可溯源食材，實施三級把關機制，透過分層負責、逐級管控機制，為市民健康把關。此外，南市府也以日前陳以信在臉書張貼於駐美代表處時享用美豬料理照片，表達陳以信「也曾經反美豬」。

陳以信對此則反駁，「美豬不等於萊豬」、「國民黨反萊豬不反美豬」，他說，政治口水大家都會，要求台南市政府不用混淆視聽，應就事論事，回到日本核災區食品進口問題來做討論。

台南向來為國民黨艱困選區，謝龍介跟陳以信都表達有意選台南市長，陳以信今早於臉書隨即火力全開。黃偉哲上午受訪直指，陳以信可能是因為謝龍介宣布參選，壓力比較大，所以急著做政治表態。陳以信回應，國民黨家務事不勞黃偉哲市長操心，倒是黃市長不要因為行政院上意壓力太大，就忘了過去曾呼籲尊重地方自主、尊重人民重視食安的民意呼求。