元宵節還沒到，西洋情人節先來，3月14日還有白色情人節，台南市觀旅局用3萬朵白玫瑰燈飾，在安平區西拉雅廣場打造一片白色花海，每天傍晚5時30分點燈「綻放」，成為情人節浪漫約會景點。
全台元宵節燈會正夯，各縣市創意花燈打造旅遊拍照景點，台南市除了月津港與空山祭燈會，再以西洋與白色情人節為主題，用3萬朵白玫瑰燈飾，插在西拉雅廣場草地上，夜間亮燈後，將成一大片白玫瑰燈海。
3萬朵白玫瑰燈海排列成一巨大朵玫瑰造型，中間設計「IOU」主燈，即日起每晚5時30分至10時點燈，為情人打造新約會場所
台南市長黃偉哲12日出席空拍機拍攝的宣傳影片，他表示，台南市是座適合做夢、戀愛與結婚的城市，在情人節期間用白玫瑰花海的方式呈現最浪漫，現場3萬多白玫瑰白天是花海，晚上是燈海，日夜都可吸引年輕人來拍照，推薦天色半明半暗的黃昏是最佳拍攝時間點。
白玫瑰燈海展期即日起到3月27日，試燈期間已有許多民眾發現，搶先進場參與，台南市觀旅局長郭貞慧認為「宛如置身韓劇場景」，每個情侶來此都可以化身男女主角。現場布置為單一出入口，已有加大燈海區內空地，增加民眾漫步時保持防疫空間，並提醒若帶寵物須小心勿破壞現場燈飾。
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