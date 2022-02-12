台南市柳營區3個月前發生一起擄人傷害案件，張男兒子與李男因100元糾紛鬥毆受傷，事後李男被張男等人從自家中押走且砍成重傷；新營分局獲報後組成專案小組展開調查蒐證，陸續逮捕張姓主嫌等9人到案，10日全案依涉嫌組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、殺人未遂、教唆頂替等罪嫌移送法辦。

據了解，45歲張姓主嫌的兒子和18歲李姓被害人為100元金錢糾紛鬥毆，主嫌因兒子受傷心有不甘，便夥同4名手下將被害人從家中押到柳營偏僻路邊，並持刀將他砍成重傷，被害人住院1個多月才出院。

案發前數日，張姓主嫌又在街頭巧遇仇家落單，夥同手下持棍棒、辣椒水攻擊，造成對方頭部重傷。

新營分局獲報後展開調查，發現涉嫌人尚涉及他起傷害案件，在報請檢察官指揮新營、白河分局及刑事警察大隊等3單位，歷經長達3個月的偵辦後展開行動，共計逮捕主嫌等9人到案，並陸續通知10多名相關人說明案情。

新營分局表示，主嫌涉嫌多起暴力犯罪情事，並有傷害、妨害自由等前科，該犯罪組織具集團性、常習性、暴力性，主嫌與共犯等5名經檢察官以犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性聲請羈押，並經法官裁定羈押禁見，徹底瓦解該暴力組織。