中科特區近年來受惠中科廠商進駐、擴廠，就業人口帶動地方經濟，房市需求增多。（盧金足攝）

購屋指標之一，地段常被列為首選，但台中市很多品牌建商的建案，凝聚不少粉絲的品牌力高度已凌駕地段條件，成為消費者主要考量，近來引發關注中科特區「寶輝VILLAGE」國際總體城區開發案，其中「寶輝世紀莊園」近期預售實登揭露，單價攻上6字頭直逼7期，與鄰近區域個案高達3、4成價差，創下當前中科特區的區域行情天花板。

中科特區近年來受惠中科廠商進駐、擴廠，就業人口帶動地方經濟，房市需求增多，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，購屋族以往僅考慮地段，即使品牌再強也難以突破區域藩籬。

黃舒衛表示，近年來新興重劃區不斷開發，因街廓較新且房價具堆疊性，起錨價幾乎直追已開發區域，地段即是王道的傳統思維自然漸漸被取代，建商後續加工的建築品質及品牌力挹注的價值成為個案保值的決勝關鍵。

「台中仍處房市上升期，各家建商百家爭鳴」，不動產業者開發呈現多核心發展，每個重劃區皆有機能與建設題材支撐，考驗建商的品牌高度及規畫功力，傳統豪宅位於7期的商業氣氛愈來愈濃，新建案釋出有限，價格成本也愈來愈高。

近來因預售實登價格與7期不相上下的「寶輝VILLAGE」，在房市受矚目，該國際總體城區開發案分為國際莊園、世紀莊園、THE PLAZA三階段開發，總銷逾200億元，強調全案採取以7期豪宅規格設計，由美、日國際團隊攜手開發，目標題打造有如「東京六本木」的國際城區，獲中彰投企業主、中科高階主管及醫師等菁英族群的高度關注。