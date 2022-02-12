因近年新冠肺炎在全球蔓延，不少人被迫居家辦公和上課，為了不發福便生起在家運動的念頭，居家運動也成為新的熱門關鍵字。香港節目《港台體壇123》其中一個環節《全民運動3.3》便是針對此需求教觀眾在家運動，然而近日節目中出現兩位美女主持人戴著口罩、身穿緊身服，凹凸S曲線的身材意外成為亮點，還有人起底兩人身分是亞姐和混血私人教練，且IG中的照片穿得比鏡頭前更辣。

節目中穿著藍白細肩帶背心，中空露出小蠻腰的女主持人名叫范莎莎(Zaza)，曾參加港姐選拔，並在2019年再度挑戰亞姐選美，最後獲得季軍與「最上鏡小姐」獎項，她雖然上圍並不突出，但因甜美笑容獲得不少粉絲心，私下她更是智商高的學霸美女，曾在英國及荷蘭留學，懂6國語言。

范莎莎（左）和吳國幸節目上大秀身材。（圖／翻攝自RTHK 香港電台 Youtube）

范莎莎去年初受訪，透露在亞視3年多，每個月底薪只有4位數港幣，讓她只好打工當韓文家教貼補家計，被問到是否考慮過整形？擁有A級上圍的她相當正能量，直說：「夠用就好」，沒考慮過隆乳，今年初她現身亞視新春團拜，透露所住的元朗屋邨大廈有鄰居確診，農曆新年期間都得配合強制檢測措施，不能出外拜年，限制多多，並透露收入也受影響，廣告工作被迫延期。

而節目中另一側穿著粉紅緊身上衣，秀出雄偉車頭燈的教練名叫吳國幸（ICY），性感的身材讓人過目不忘，網友起底她正職是私人教練，是一名港越混血兒，IG有許多穿著裸露的美照，尺度比上節目時更廣，而她走紅後IG粉絲人數不斷增加，目前已達2萬多人追蹤。

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