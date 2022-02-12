向月老奉茶有撇步，簡單在家就可做！運勢命理專家艾菲爾老師分享，2/14情人節丶2/15元宵節都是適合向月老許願的吉日，每月初一丶十五也可以向月老奉茶，老師也特別整理出拜月老的秘訣、增強愛情運的秘法來給大家。

一、向月老奉茶

2/14情人節是月下老人牽紅線的日子，也正是祭拜月老的最佳時間。情人節當天，可在吉時卯時 05:00-06:59、巳時 09:00-10:59、午時 11:00-12:59、未時 13:00-14:59，將「花草茶」或「月老茶」倒在三個小杯子中，放在家宅或臥室的2022年桃花位正北方或喜慶方正南方，誠心的向月老禀告自己的名字丶年齡丶居住地址，和你想求得的對像是怎樣的人，說的越仔細，月老就越可以幫你牽對紅線，過了10分鐘後，再把茶水喝完，就能迎接2022年的桃花運。

二、指甲油開運法

在2/14情人節當天，為雙手的指甲擦上紅色系指甲油，像是大紅、桃紅、粉紅、玫瑰色丶磚紅等，可以為自己增強戀愛能量，招來新桃花。而原本就有做紅色系美甲的人，不需卸掉。

三丶男女感情和睦丶複合

2/14情人節是男女增加情感的好日子，夫妻或男女朋友可以互相送禮物給對方，或去吃一頓情人餐，增加彼此的情緣。不過如果其中一方在外地，真的趕不回來，可以準備黃紙一張，材質不限，紙張單面黃色丶雙面黃色皆可，用紅色的筆寫對方名字49次即可，冥想兩個人得到上天的祝福之後，紙就可以直接丟掉。艾菲爾老師提醒只要在2/14情人節晚上12點前做都來的及。

四、第一封喜帖催桃花秘法

2/4立春後收到的第一封喜帖，代表喜訊與好運上門的意思，具有接好運、匯聚人氣的效果。所以可以把新年收到的第一封喜帖放在床墊下丶隨身包包丶書桌桌墊下丶書桌檯燈下，這樣都可以催旺一整年的桃花與姻緣運勢。如果是電子喜帖，可截圖下來作為聊天背景丶壁紙丶屏保等，也可幫助催旺桃花。

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